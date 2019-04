Ambev abre inscrições para programa de trainee 2019, com formato reestruturado

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Budweiser, Stella Artois e Corona, anunciou nesta segunda-feira (01) a abertura de seu programa de Trainee 2019. Neste ano, a empresa reestruturou seu processo seletivo, unificando seu programa de trainees e subdividindo-o em três categorias: Supply, Business e Tech.

Outra mudança importante é que o programa se dispõe a capacitar todos os candidatos que se inscreverem e não apenas aqueles aprovados, como forma de contribuir com o desenvolvimento profissional dos interessados em ingressar na cervejaria. As vagas têm um salário inicial de R$6,4 mil e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril pelo site: https://www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/trainee-ambev.

O novo programa consiste em um treinamento de quatro meses. Neste período, os jovens transitam por diferentes áreas e os executivos de cada setor – Supply, Business e Tech – compartilham experiências com os selecionados.

Em Business, os treinamentos e atuação serão voltados para o universo dos negócios em áreas como vendas, marketing, financeiro, relações corporativas e jurídico.

Na categoria Supply, os candidatos farão uma imersão nas atividades industriais da Cervejaria Ambev, com experiências voltadas ao passo a passo da produção cervejeira, de refrigerantes, logística, suprimentos, engenharia, dentre outros.

Já a escolha pela frente Tech é para os interessados em inovação e tecnologia. Nesse setor, os trainees terão contato com tendências e transformação digitais no mercado cervejeiro, a fim de criar soluções inovadoras para a companhia.

Na edição 2019 do programa, mesmo aqueles que não passarem na seleção vão participar de discussões e aprender sobre práticas do mercado de trabalho, durante o processo seletivo. “Com as mudanças comportamentais das novas gerações, as empresas precisam adaptar suas práticas para atração e retenção de talentos. Por isso, a Cervejaria Ambev optou por escutar os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e entender quais são as suas preocupações e prioridades ao escolher uma empresa para se trabalhar. A nova estrutura do programa de trainee é uma forma de atender ao perfil destes jovens e, assim, continuar atraindo nossos futuros líderes”, comenta Renato Biava, diretor de Gente e Gestão da Ambev.

A Cervejaria Ambev procura candidatos "autênticos, curiosos, mão na massa, resilientes e que se identifiquem com a cultura de empreendedorismo e inovação". Para se inscrever, é necessário ter até dois anos de formado ou previsão de conclusão do curso para até julho de 2019, conhecimento em inglês e interesse em morar em qualquer estado. O processo é aberto a todas as áreas de formação e para jovens do país inteiro.

As etapas do processo de seleção serão realizadas entre os meses de março e junho e incluem testes online de inglês, perfil e raciocínio lógico, seguidos pela apresentação de uma análise de case e entrevistas, também online. Quando aprovados, começam, então, as etapas presenciais. Os candidatos passam pela realização de um painel de negócios, para o qual precisam desenvolver um case em equipe e, finalmente, as últimas entrevistas acontecem com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev. No encerramento, os selecionados serão admitidos como funcionários.