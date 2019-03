Projeto Guri deve ser encerrado em várias cidades por falta de verba

Desde o fim da semana passada, professores e alunos do Projeto Guri não sabem se o programa vai continuar na sua cidade. Funcionários receberam aviso prévio de que devem ser demitidos em municípios como Campinas, Presidente Prudente, Itapetininga, São Carlos e Araraquara.

A medida seria necessária devido ao corte de 23% ou quase 150 milhões de reais no Orçamento da Cultura do Estado. Neste domingo (31), a deputada estadual Janaína Paschoal, do PSL, mandou um recado ao governador João Doria sobre o projeto: “Eu tenho muita esperança de que ele vá anunciar, na verdade, que vai multiplicar os polos do Projeto Guri. Temos muitos municípios atendidos, mas queremos que todos sejam atendidos".

Paschoal ainda ressaltou a importância da ação: "Quero crer que o governador tenha se sensibilizado para a importância social desse projeto. Vai muito além de arte. É um projeto de prevenção à violência, um projeto de segurança pública, um projeto de direitos fundamentais”.

Atualmente o Projeto Guri possui cerca de 50 mil alunos de música e outras atividades em quase 400 polos por todo o Estado de São Paulo. Um abaixo-assinado que circula pela internet contra o fim do programa possui quase 150 mil adesões.

Em nota, a Secretaria da Cultura declarou que o impacto do corte de recursos está sendo avaliado. O governo Doria diz que está fazendo reuniões com cada uma das 18 organizações sociais para definir as prioridades e os ajustes necessários.