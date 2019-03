Previsão do Tempo: sem chuva, segunda-feira deve ter temperatura amena

Na segunda-feira (1), a temperatura deve permanecer no estilo habitual de outono em São Paulo. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser parcialmente nublado passando a claro.

A temperatura será praticamente a mesma que a de domingo (31). A máxima de 28º C é a mesma, enquanto a mínima cai de 17º C para 16º C.

Não há previsão de chuva para a capital paulista nesta segunda.