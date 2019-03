Manifestantes contra e a favor do regime militar de 1964 realizam atos em todo Brasil

Manifestações contra e a favor do golpe militar de 1964 aconteceram em várias regiões do Brasil neste domingo (31). A data marca 55 anos do ocorrido.

Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tiveram atos que reuniram milhares de pessoas. Na capital paulista, a Caminhada do Silêncio aconteceu no Parque Ibirapuera, para relembrar os mortos e desaparecidos durante o governo militar. Já no Rio, o ato se deu na Cinelândia e contou com alguns políticos.

Outros locais também se manifestaram a favor da instauração do regime militar. De acordo com o G1, cidades como Belo Horizonte e Goiânia reuniram pessoas que homenagearam o exército da época.