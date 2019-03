Incêndio atinge prédio da Prefeitura de Niterói

O edifício da Prefeitura de Niterói (RJ) foi parcialmente afetado por um incêndio de pequenas proporções na tarde de sábado (30). De acordo com informações do município, não houve vítimas e nem perda de documentos ou materiais.

"As chamas, que foram controladas rapidamente, começaram nas condensadoras de ar-condicionado, no terraço do prédio, durante manutenção preventiva realizada por técnicos", diz nota divulgada pela prefeitura.

Nas redes sociais, usuários compartilharam fotos e vídeos mostrando uma fumaça escura de diversos ângulos. Foi possível avistar o incêndio inclusive da Ponte Rio-Niterói. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 15h30 pela Guarda Municipal que fazia a patrulha na região.