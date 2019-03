São Paulo vai apagar luzes de monumentos na 'Hora do Planeta'

Entre 20h30 e 21h30 deste sábado, alguns monumentos de São Paulo terão sua iluminação apagada para apoiar a campanha mundial chamada Hora do Planeta.

Os pontos que ficarão apagados são Edifício Matarazzo, Arcos do Viaduto do Chá, Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), Monumento às Bandeiras e Estátua Borba Gato. A fachada do Teatro Municipal e a Fonte Multimídia do Ibirapuera também serão apagadas para participar também da ação.

A Hora do Planeta é um movimento organizado pela WWF – Brasil e tem como objetivo alertar as pessoas sobre as mudanças climáticas, para a preocupação sobre a questão ambiental, e como nossos hábitos interferem diretamente na natureza.