Previsão do Tempo: domingo terá dia claro com temperatura moderada

Neste domingo, o paulistano vai ter mais um dia de temperaturas típicas do outono.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser parcialmente nublado, com intervalos de sol brilhando.

A temperatura será pouco maior do que a deste sábado, que teve a máxima de 27º C. No domingo, não passa de 28º C, mas a mínima cai de 17º C para 15º C, ou seja, a noite de domingo será mais fria.

Não há previsão de chuva para São Paulo neste domingo.