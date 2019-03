Moradores de imóveis atingidos por enchentes podem solicitar isenção do IPTU

Moradores de um condomínio no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, estão tentanto solicitar a isenção ou remissão do IPTU por causa das enchentes do início do mês. As orientações completas para a concessão do benefício estão na página oficial da Prefeitura de São Paulo, na seção de IPTU.

A professora Paula Ramos, moradora da Rua do Manifesto com a Avenida do Estado, está fora de casa desde que a enchente atingiu os dois níveis das garagens no subsolo do condomínio Luiz Antonio Andrade Vieira, no dia 11 de março. Os moradores precisaram sair de casa e só podem começar a voltar agora, após quase 20 dias. A água chegou ao teto dos carros, que tiveram perda total. 150 caminhões foram usados para retirar toda a água e o trabalho das equipes continuou para remover a de terra dos estacionamentos.

