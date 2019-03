Dupla Sena: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado e qual é o prêmio?

O concurso 1920 da Dupla Sena vai pagar neste sábado (dia 30) um prêmio de R$ 750 mil ao apostador que acertar as seis dezenas no 1º ou 2º sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Não houve ganhadores do prêmio principal no último sorteio, mas 32 apostadores fizeram a quina no 1º sorteio e ganharam R$ 1.338,45 cada um. Outros 26 apostadores fizeram a quina no segundo sorteio e levaram R$ 1.482,59 cada um para casa.

Sorteio

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

Conforme os números são apurados, a Caixa os divulga ao público, normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.