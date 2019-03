Vulcão Popocatépetl faz México elevar nível de alerta

As autoridades do México elevaram nesta quinta-feira (29) para amarelo nível 3 o alerta vulcânico do Popocatépetl, localizado perto da Cidade do México.

A decisão foi tomada após o vulcão lançar cinzas, fumaça e lava ao ar.

De acordo com relatório do Centro Nacional de Prevenção de Desastres do México (Cenapred), a explosão seguida da emissão de cinzas alcançou a altura de três quilômetros e ocorreu por volta das 19h48 (horário local).

Os dados ainda revelaram que o início da intensa atividade vulcânica foi registrado às 6h50 da manhã. Além disso, material incandescente foi lançado a uma distância de 2 Km.

Nesta quinta-feira, na cidade de Hueyapan, no estado de Morelos, a 18 quilômetros do vulcão, mexicanos usaram as redes sociais para informar que o Exército e a Marinha iriam realizar uma evacuação na área. Em um raio de 15 quilômetros do vulcão vivem cerca de 40 mil pessoas, que seriam as primeiras a serem evacuadas em caso de emergência.

O Cenapred também observou que, nos últimos 12 dias, o vulcão modificou o padrão de comportamento histórico que manteve desde 1996. A última vez que uma erupção do Popocatepetl causou preocupações no país foi em 2000, tendo provocado a evacuação de 50 mil pessoas.