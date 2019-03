'Talvez abramos um escritório de negócios em Jerusalém', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira (28) que o Brasil deve abrir um escritório de negócios em Jerusalém. A embaixada do país em Israel está localizada em Tel Aviv, e há planos para transferi-la para Jerusalém. Neste domingo, Bolsonaro desembarca em Israel, onde fica até quarta-feira. Na agenda, encontros com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com empresários das áreas de inovação e tecnologia.

Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro defendeu a mudança de localização da representação diplomática brasileira em Israel, seguindo decisões semelhantes às adotadas pelos EUA e Guatemala. Segundo o governo, porém, o assunto ainda está em análise. “O Trump levou nove meses para definir a mudança da embaixada. Nós talvez abramos um escritório de negócios em Jerusalém”, afirmou Bolsonaro.

Jerusalém está no centro de confrontos e disputas entre palestinos e israelenses, pois ambos reivindicam o local como sagrado. Para evitar o agravamento da situação, os países consideram Tel Aviv como a capital administrativa de Israel, onde ficam as representações diplomáticas internacionais.

De acordo com Bolsonaro, os representantes do Brasil devem votar “de acordo com a verdade” nos organismos internacionais: “Israel, EUA e Brasil e outros países já começaram a votar diferentemente da forma tradicional, que é do lado da Palestina. Nós queremos direitos humanos de verdade. Quem define questões de estado é o estado de Israel”.

Executivo & Legislativo

Integrarão a comitiva brasileira os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), general Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e almirante Bento de Albuquerque (Minas e Energia), além do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Na lista da viagem também estão o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ).