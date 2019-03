Trump ameaça fechar fronteira com o México na semana que vem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (29) fechar a fronteira com o México na próxima semana, ou pelo menos grandes trechos da fronteira, se o México “não parar imediatamente toda a imigração ilegal que chega aos Estados Unidos” a partir da região.

Durante seu mandato, Trump reafirmou sua intenção em construir um muro entre os dois países, num esforço para barrar a imigração irregular.

Enfrentando grande resistência do partido Democrata e até de setores de seu próprio partido, o Republicano, ele chegou a paralisar o governo para ir adiante com sua proposta. O discurso sobre barrar a imigração foi uma das maiores promessas de campanha do presidente.