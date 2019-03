Terraço do edifício Martinelli será concedido à iniciativa privada

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que vai abrir mês que vem edital de concessão para que a iniciativa privada assuma a administração do terraço do edifício Martinelli. Inaugurado em 1929, o prédio é o primeiro aranha-céu de São Paulo e está localizado entre as ruas São Bento, Líbero Badaró e a avenida São João, no centro.

Serão concedidos os andares 25, 26 e 27 para visitação do terraço e do palacete Comendador Martinelli, onde deverão ser instalados um restaurante, um café e uma loja. O edital também prevê a concessão de uma loja no térreo.

O Observatório Martinelli, como é chamado o projeto, é inspirado em outros mirantes turísticos da cidade, como o Farol Santander e o Terraço Itália, também localizados no centro.

Aberto ao público em 2010, o terraço está fechado desde 2017 para melhorias, mas já no mês que vem deverá ser reaberto para visitações.