Rodovia Presidente Dutra tem operação para liberar novo acesso nesta sexta

A CCR NovaDutra liberou na última quinta-feira (28) um novo acesso para a pista expressa da rodovia Presidente Dutra no km 228,9 da pista lateral, sentido Rio de Janeiro. Assim, o acesso antigo, no km 227,8, deixa de operar.

Durante esta sexta-feira (29), a pedido da Polícia Rodoviária Federal, vai ser realizada uma operação assistida no local, entre seis da manhã e dez da noite. A partir de sábado (30), o novo acesso passa a funcionar 24 horas.

A construção da nova alça de acesso deve melhorar a fluidez do tráfego por causa das obras no acesso da pista expressa da marginal Tietê para a expressa da Dutra. As alternativas para acessar essa última pista são: as vias centrais ou locais da marginal Tietê, a ponte Aricanduva e a avenida Salim Farah Maluf.