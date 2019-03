Previsão do Tempo: calor volta a São Paulo neste sábado

Após uma queda nas temperaturas entre quinta e sexta, o sábado (29) promete ser mais quente.

Um dia bonito é descrito pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): apesar da névoa úmida pela manhã, o céu permanece claro. As nuvens aumentam, no entanto, no decorrer da tarde.

A temperatura máxima fica em 27º, porém tem variação relevante, chegando a 15º pela manhã.