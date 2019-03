Pouso do helicóptero águia trava a rodovia dos Imigrantes na chegada em São Paulo

Um acidente envolvendo um carro e uma moto na rodovia dos Imigrantes mobilizou o helicóptero águia da PM (Polícia Militar) na manhã desta sexta-feira (29).

A pista sentido São Paulo, altura do quilômetro 13 – já na capital paulista – foi completamente fechada para o trabalho de resgate de uma das vítimas. Ela será levada ao Hospital das Clínicas, na zona oeste da cidade.

Veja também:

Bombeiros resgatam duas vítimas de incêndio em casa na zona sul de São Paulo

Subsolo e antigo cofre de prédios históricos viram bares em SP

Com o bloqueio, parte dos motoristas até saiu dos veículos para assistir os socorristas do Corpo de Bombeiros. Equipes da Ecovias auxiliaram na interdição da via.

Segundo a concessionária, o acidente ocorreu por volta das 7h30. Já o pouso do helicóptero águia foi feito por volta das 8h. Dez minutos depois, a via chegou a ter nove quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada pouco mais de 20 minutos depois.