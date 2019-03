Parque do Ibirapuera terá plantão gratuito de atendimento psicológico; veja horários

Considerado um dos espaços mais verdes de São Paulo, o Parque do Ibirapuera receberá plantões de atendimento psicológico gratuito para promover cuidados com a saúde mental.

O primeiro plantão será realizado no próximo domingo, 31, e se repetirá em todos os últimos domingos de cada mês.

No encontro do dia 31, o coletivo Escuta na Grama realizará um primeiro atendimento individual com o paciente, para analisar a necessidade de encaminhamento para um processo psicoterápico.

O plantão ocorre das 9h às 12h, próximo ao portão 6 do Parque do Ibirapuera.