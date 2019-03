Metrô de São Paulo recebe mutirão contra enxaqueca

As estações do metrô Luz, Paulista e Butantã, da Linha 4-Amarela, recebem neste sábado um mutirão contra a enxaqueca realizado pela Santa Casa de Misericórdia, em parceria com a farmacêutica Novartis.

Entre as 8h30 e 16h30, médicos estarão nos locais para esclarecer dúvidas de pacientes que sofrem com a doença, aconselhar sobre tratamentos e distribuir material educativo para os usuários do transporte público.

A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça recorrente e de intensidade que varia de moderada a grave, causando dor, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz.