Estações da linha 7-Rubi da CPTM ficam lotadas por problemas no sistema de energia

O dia começou difícil para quem precisa utilizar a linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Os trens circularam com velocidade reduzida nesta sexta-feira (29) por conta de um problema no abastecimento de energia.

Segundo a CPTM, a situação já se normalizou. Contudo, as plataformas e trens ficaram lotados com o ocorrido, principalmente entre as estações Luz e Jundiaí.

Na estação Francisco Morato, por exemplo, uma grande multidão se aglomerou enquanto esperava o trem. Apesar do problema, a Operação PAESE não foi acionada.