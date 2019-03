Disney proíbe cigarros em seus parques nos EUA

A Walt Disney proibirá cigarros comuns e eletrônicos e a presença de carrinhos de bebê muito grandes em seus parques temáticos nos Estados norte-americanos da Califórnia e da Flórida a partir de 1º de maio, informou a empresa na quinta-feira.

As restrições foram pensadas em parte para lidar com as multidões esperadas para este ano nas novas atrações “Star Wars” na Walt Disney World de Orlando, na Flórida, e na Disneyland de Anaheim, na Califórnia.

A Disney disse em um blog que retirará as áreas para fumantes do Walt Disney World, da Disneyland, de parques aquáticos, do complexo esportivo ESPN Wide World of Sports da Flórida e do centro de compras californiano Downtown Disney.

As áreas para fumantes estarão disponíveis fora das entradas de parques e em hotéis da Disney, disse a empresa.

O tamanho dos carrinhos de bebê será limitado a 78 centímetros de largura por 132 de comprimento, e carrinhos para várias crianças não serão permitidos. A Disney disse que muitos modelos no mercado, incluindo carrinhos para duas crianças, atendem estas especificações.

“Estas atualizações almejam proporcionar uma experiência mais prazerosa para todos que nos visitam, entre outras coisas facilitando o fluxo de visitantes e diminuindo o congestionamento”, argumentou a companhia.

A Disney também proibiu pedaços de gelo, muitas vezes levados em geladeiras portáteis para refrescar bebidas, e gelo seco para ajudar a acelerar a verificação de sacolas na entrada. Bolsas de gelo reutilizáveis são permitidas, e os visitantes podem pedir gelo de graça em barracas de alimentos e bebidas.

As seções “Star Wars: Galaxy’s Edge” abrirão em 31 de maio na Disneyland e em 29 de agosto na Walt Disney World.