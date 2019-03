Clientes reclamam de demora para mudar passagens de voos cancelados da Avianca

Clientes da companhia área Avianca estão com dificuldade para conseguir contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, que anunciou, nesta semana, o cancelamento de mais 21 rotas.

O administrador de empresas Luiz Carlos Júnior comprou passagens para viajar de Belém para São Paulo com a família no dia 17 de abril; o trecho está entre os que não vão mais ser operados a partir do mês que vem. "Eles não entram em contato para falar nada, a data está se aproximando e eu não sei se compro passagem em outra companhia e peço o reembolso ou se espero que eles façam a reacomodação em outro voo."

A analista de atendimento Priscila Bezerra tem bilhete para voar domingo agora de Guarulhos para Juazeiro do Norte, na Bahia. Apesar de essa rota permanecer sendo operada pela Avianca, ela tentou contato com a empresa por telefone e chat para se certificar de que vai conseguir voar, mas não conseguiu ser atendida. "Tentei fazer check-in, mas aparece a mensagem 'passageiro não confirmado'."

Veja também:

Brasil manda bombeiros que atuaram em Brumadinho para Moçambique

País volta a ter mais de 13 milhões de desempregados

O advogado Arthur Rollo, especializado em direitos do consumidor, diz que a empresa descumpre a regra básica de acesso à informação prevista na lei. "Nem os funcionários da Avianca devem saber como proceder. A continuidade das atividades depende de vários fatores, como a venda de novos bilhetes, mas o cancelamento de rotas abala a confiança das pessoas na empresa e isso cria um círculo vicioso."

Ele sugere que clientes que têm passagens compradas para rotas que ainda são operadas pela empresa analisem a situação: "A orientação é não contar com os voos da Avianca, tendo em vista o risco de cancelamento. Por mais que isso possa parecer injusto, o melhor a fazer para ter certeza de que vai realizar a viagem é procurar outra empresa."

A Avianca Brasil está em processo de recuperação judicial desde outubro do ano passado. Em nota, a empresa afirmou que os passageiros com bilhetes comprados para as rotas que serão descontinuadas estão sendo ou serão contatados pela empresa. A companhia afirma que está dando prioridade para quem tem bilhete marcado para datas mais próximas.

No site Reclame Aqui, as queixas sobre cancelamento correspondem a cerca de 40% daquelas registradas contra a Avianca em março. Até a manhã de ontem, o número total de reclamações sobre a empresa era de 662; 255 eram sobre cancelamentos.