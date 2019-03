Vítimas reclamam de roubo de celulares no viaduto do Glicério

Assaltos frequentes tem acontecido no viaduto do Glicério, no centro da capital paulista. Desde a semana passada, a Rádio BandNews FM vem recebendo reclamações de ouvintes sobre casos de violência na região.

As mulheres são as vítimas preferidas dos bandidos, que costumam quebrar o vidro do carro para pegar a bolsa. Em entrevista à Rádio BandNews FM, o comandante interino da Companhia da PM responsável pela segurança no Glicério diz que a maioria dos crimes é praticado por menores de idade.

Segundo o tenente Danilo Santana, os adolescentes acabam sendo soltos ainda na delegacia porque o furto não é considerado um crime grave pelo ECA. Com isso, a Polícia Militar de São Paulo pediu mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quase metade dos furtos na região envolve o telefone celular, mas com frequência os agentes abordam menores com aparelhos sem a queixa de roubo e nada pode ser feito. Desde o início do mês, a PM prendeu cinco pessoas por roubo na região do viaduto do Glicério.