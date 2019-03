São Caetano oferece 360 bolsas de estudo na USCS e no Instituto Mauá de Tecnologia

Estão abertas as inscrições para interessados em 360 bolsas de estudo de até 100% para cursos de ensino superior na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e no Instituto Mauá de Tecnologia, ambas em São Caetano. O benefício é oferecido pela prefeitura para candidatos com moradia comprovada de pelos menos quatro anos em São Caetano.

As 180 bolsas na USCS são integrais. Para ter direito a uma delas, é preciso também estar matriculado em curso de graduação, presencial ou à distância, oferecido pela universidade (exceto curso de medicina) e ter renda familiar de, no máximo, três salários mínimos.

A prefeitura oferece outras 180 vagas para o Instituto Mauá de Tecnologia. Neste caso, os descontos são parciais nas mensalidades. Também é necessário ser morador da cidade, não ter sido reprovado no ano anterior, nem ter matérias em dependência e ter renda familiar de no máximo 15 salários mínimos. Alunos com menos de 21 anos de idade devem ter cursado o 3º ano do ensino médio em escola pública ou privada no ABC.

As inscrições devem ser realizadas no período até o dia 2 de abril no site da prefeitura, www.saocaetanodosul.sp.gov.br. Os candidatos também encontram o edital no endereço eletrônico, com mais informações sobre o processo seletivo. O resultado preliminar será divulgado no site da prefeitura no dia 24 de abril, levando em consideração as informações prestadas na inscrição online.