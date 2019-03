Quina: veja os números sorteados nesta quinta-feira

A Quina está acumulada por 12 sorteios consecutivos, por isso o felizardo que acertar as cinco dezenas do concurso 4936 nesta quinta-feira (dia 28) vai levar para casa um prêmio de R$ 15 milhões, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Quina são:

02, 13, 58, 64, 66

LEIA TAMBÉM:

Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

No sorteio desta quarta-feira, 234 apostadores acertaram a quadra e ganharam R$ 4.189,28 cada um.

Clique aqui e veja os números do sorteio anterior.