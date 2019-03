Previsão do Tempo: clima continua ameno em São Paulo nesta sexta-feira

As temperaturas nesta sexta-feira (29) continuarão reduzidas na capital paulista, com um dia repleto de nuvens e chuviscos isolados.

Com uma redução notável na máxima na quinta-feira, a sexta terá pico de temperatura em 24º, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima fica em 17º.

A umidade cai, com máximo de 85%. Há chances bastante reduzidas de chuva, mas podem haver chuviscos isolados durante a manhã e a tarde.

O dia permanece nublado até a noite.