Presidente da Embratur pede demissão do cargo

A presidente da Embratur, Teté Bezerra, pediu demissão do cargo no final da tarde desta quinta-feira (28).

Os motivos da saída ainda não foram informados.

Ela estava no comando do órgão desde maio do ano passado, quando ocupou o posto deixado por Vinicius Lummertz – ex-ministro do Turismo do governo de Michel Temer.

Segundo a Embratur, a saída da ex-deputada do MDB já estava prevista e o atual chefe da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, já tinha comentado o assunto publicamente.

O governo ainda não anunciou o nome de um substituto.