Prédio na capital de Bangladesh sofre incêndio e deixa mortos

Um incêndio irrompeu em um edifício comercial de 22 andares de Daca, capital de Bangladesh, nesta quinta-feira, matando ao menos cinco pessoas, incluindo um cidadão do Sri Lanka, ferindo ao menos 60 e deixando muitas presas do lado de dentro, disseram autoridades.

Algumas das pessoas presas acenavam freneticamente das janelas e do telhado do prédio, enquanto outras tentavam se salvar saltando. Bombeiros dependurados em guindastes quebravam janelas para tentar chegar às pessoas do lado de dentro, disseram testemunhas.

Um homem que tentou escapar descendo por uma corda caiu, segundo uma testemunha da Reuters.

O edifício se situa na área de classe alta de Banani, e a causa do incêndio não ficou clara de imediato.

Uma menina soluçava do lado de fora, dizendo que seu pai trabalha em um escritório no prédio e que não estava atendendo ao telefone.

“Não sei onde ele está”, disse.

O incêndio ocorre um mês depois de outro de grande porte matar 71 pessoas em um bairro antigo da cidade. À época, críticos o atribuíram ao fraco cumprimento dos regulamentos de segurança em uma das metrópoles mais densamente povoadas do mundo.

Helicópteros auxiliavam as 22 unidades de bombeiros trabalhando com o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a polícia para combater as chamas.

“O incêndio está quase sob controle”, disse Mizanur Rahman, autoridade dos bombeiros no local.

Vários dos cerca de 140 funcionários da empresa privada Quasem Group, que tem vários escritórios no prédio, fugiram pelo telhado de um edifício adjacente, contou Shamim Reza Khan, gerente-geral assistente da empresa.