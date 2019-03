Polícia Federal apreende 300 kg de cocaína em cruzeiro no Porto de Santos

A Polícia Federal impediu o envio de 300 kg de cocaína que foram embarcados, por 16 passageiros, no cruzeiro Costa Favolosa. A embarcação atracou na última quarta-feira (27) no Porto de Santos antes de seguir para a Europa, destino do entorpecente.

Foram presos em flagrante 10 brasileiros, três franceses e três belgas. Agentes de segurança do navio e da PF, durante trabalho de inspeção, identificaram, por escâneres a bordo, os tijolos da droga nas bagagens despachadas.

A ocorrência não causou a retenção do navio, que pertence à Costa Cruzeiros. Em nota, a empresa afirma que colabora com as investigações e que, por ainda estarem em andamento, não pode dar detalhes.

O grupo preso foi encaminhado para um Centro de Detenção Provisória e deve passar por uma audiência de custódia.