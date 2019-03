Número de roubo de cargas, estupros e homicídios cresce no ABC em 2019

Os roubos de carga tiveram crescimento gradativo nas cidades do ABC no comparativo entre os meses de fevereiro em 2018 e 2019.

O balanço da Secretaria de Segurança Pública mostra que entre os municípios da região, São Caetano foi o mais atingido com nesse tipo de crime. O número dobrou. (veja abaixo).

E não foi apenas no roubo de cargas que São Caetano vem sofrendo ultimamente. O número de estupros também cresceu na cidade, assim como o de homicídios.

Entre as cidades do ABC, Santo André mostrou-se ser a cidade com melhor evolução nos números. O município apresentou queda nos índices de roubos, furtos, estupros e no roubo e furto de veículos. Desses, os casos com teor sexual caíram de 12 ocorrências em fevereiro do ano passado para sete no mesmo período desse ano.

São Bernardo, por sua vez, apresentou redução significativa no número de furtos e roubos, mas teve crescimento nos casos de homicídios.