Green Nation: Feira gratuita no Ibirapuera traz atividades com foco na cidadania

São Paulo está recebendo, pela primeira vez, o evento de sustentabilidade Green Nation, que tem como objetivo proporcionar experiências interativas, sensoriais e imersivas para pensar, viver, sentir e aplicar a sustentabilidade.

As atividades propõem aos visitantes – de forma muito interativa e lúdica – diversos olhares sobre a água, a importância do reflorestamento, do uso integral dos alimentos, da separação correta do lixo, da reciclagem, da biodiversidade, das novas economias e da tecnologia. O Metro Jornal visitou o local e separou alguns dos destaques da feira (veja ao lado).

O evento gratuito ocorre até domingo, a partir das 9h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera (zona sul). Para mais informações acesse www.greennation.com.br.