Bancos vão oferecer crediário no cartão de crédito

Os bancos passarão a oferecer uma nova forma de parcelamento de compras, o crediário do cartão de crédito. A modalidade será uma alternativa, com a cobrança de juros, para compras parceladas.

Segundo a Abecs, associação da indústria de cartões, o cliente poderá simular a transação na própria maquininha. O emissor do cartão deve apresentar ao cliente até três opções de parcelamento, bem como os custos envolvidos.

As parcelas do crediário serão lançadas nas próximas faturas, conforme a opção contratada. A concessão dessa modalidade está atrelada ao limite de crédito do cartão, que é reestabelecido à medida que as prestações do crediário são quitadas.

Pela nova modalidade, o lojista receberá os recursos da compra de forma antecipada, em até cinco dias. O risco da operação ficará com o emissor do cartão.