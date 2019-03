Acidente na Fernão Dias com carro na contramão termina em morte

Uma colisão frontal entre carreta e carro nesta quinta-feira (28) no km 36 da rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, em Atibaia, terminou em morte. De acordo com a Arteris, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o condutor do caminhão – que ficou em L na pista após o choque – não teve ferimentos. Segundo a concessionária, o carro de passeio seguia na contramão da rodovia.

ATUALIZAÇÃO: De acordo com a concessionária, as faixas foram liberadas.

Há o bloqueio parcial da rodovia na direção de Mina Gerais e lentidão do km 40 ao 36. Para São Paulo não há bloqueios, mas há trânsito entre o km 32 e 36.

A perícia foi acionada.