Durante visita a Cuba, Príncipe Charles experimenta mojito em restaurante de Havana

O Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornwall continuam sua visita a Cuba nesta quarta-feira (27), com uma passada em um restaurante privado na capital Havana. É o último dia de sua estadia no país, e eles aproveitaram para fazer seus próprios "mojitos" – bebida original do país, feita com rum.

Era apenas onze da manhã quando Charles e Camilla experimentaram as bebidas. Depois disso, o príncipe ainda tentou moer um pedaço de cana de açúcar, tirando sarro de sua própria dificuldade em manejar o moedor.

Confira um vídeo do momento em que o casal real provou seu mojito, feito por correspondentes do jornal britânico Daily Mail:

Nesta quarta, termina a visita histórica ao país. O casal se tornou os primeiros membros da realeza britânica a visitar Cuba após a revolução comunista.

A estadia de quatro dias no casal em solo cubano foi de teor descontraído, com diversos tours gastronômicos a restaurantes privados, chamados "paladares".

O último compromisso do príncipe e a duquesa será uma reunião com o embaixador do Reino Unido em Cuba, e a partir daí, eles viajarão para as ilhas Cayman. Será a última parada de uma turnê de doze dias pelo Caribe, para a qual foram previstas mais de 70 compromissos oficiais.