Deputada Tabata Amaral critica despreparo de Vélez em 'sermão' na Câmara

Nesta quarta-feira (27), uma audiência com o ministro da Educação Ricardo Vélez Rodriguez e sua equipe foi realizada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados de São Paulo. Nela, o ministro apresentou material sobre as propostas e metas do ministério, construídas ao longo dos três meses de governo.

LEIA MAIS:

Bolsonaro reafirma postura e diz que Maia está abalado com questões pessoais

No entanto, a exposição decepcionou a deputada Tabata Amaral, do PDT, eleita para seu primeiro mandato nas eleições de 2018. Em meio a discussões sobre a atual paralisação do Ministério diante de conflitos de interesse entre seus componentes, a pedetista criticou o despreparo de Vélez.

"Não é possível, passados três meses, que o senhor apresente um Power Point com dois, três desejos para cada área da Educação", diz. "Eu esperava muito mais do senhor em três meses de trabalho".

Questionado sobre projetos que estão sendo aplicados pela pasta, o ministro afirmou não ter dados sobre no momento. "Se a senhora quer ouvir cada uma das minhas secretarias, pode, porque só eles tem os dados quantitativos", respondeu Vélez.

"Muitos de nós viemos aqui não esperando resultados, mas algum indício de que havia um planejamento estratégico, que haviam metas, dados reais, e não apenas desejos", rebateu Amaral, que chegou a questionar a competência e a capacidade de gestão do ministro para a pasta.

Ela, novata no Parlamento, continuou: "Eu também estou no meu primeiro mandato, também estou aqui para construir, mas saio dessa reunião extremamente decepcionada." Ela finaliza sua fala solicitando que, caso não houver capacidade de Vélez para administrar o Ministério da Educação, que deixe o cargo.

A palavra final de Vélez: "Se a senhora não esperar resposta, para que faz perguntas? Eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir", afirma. "A única coisa que posso dizer é que não saio. Só me demito se o presidente da República me pedir".

Confira a troca completa no vídeo, publicado por múltiplas contas no Twitter, incluindo a da própria Tabata Amaral: