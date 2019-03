Veja quais são as cidades mais afetadas pelos casos de dengue em São Paulo

Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto, Andradina e Barretos são as cinco cidades paulistas com mais casos de dengue, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

De janeiro até agora, 31 mortes foram confirmadas em decorrência da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pacientes com dengue cresceu 2.000% no estado de São Paulo neste início de ano, na comparação com os primeiros meses de 2018.

Bauru é o município com o maior registro de casos: 7.511 e 12 mortes somente em 2019. Araraquara aparece em segundo lugar: a secretária municipal de Saúde, Eliana Honain, diz que houve 4.771 casos e cinco óbitos.

Para garantir assistência à população foram abertos polos de atendimento, o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde foi estendido. Também foram adotadas ações de limpeza dos criadouros de foco de mosquito e de nebulização.

O "fumacê" também está sendo aplicado em São José do Rio Preto, a terceira cidade paulista com mais registros da doença: já são 3.790 casos confirmados e quatro mortes.

O assessor especial da Secretaria de Saúde, André Luciano Baitello, anuncia que o número pode ser muito maior, já que há mais de 4 mil casos em investigação. Por isso, o horário de trabalho dos agentes de saúde também foi ampliado; eles passaram a visitar as casas aos sábados para orientar a população, além de ações em escolas, clubes e igrejas.