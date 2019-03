Para persuadir oposição, Theresa May promete deixar cargo se acordo do Brexit for aprovado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse a parlamentares do Partido Conservador que vai renunciar se conseguir aprovar seu acordo do Brexit no Parlamento, afirmou um membro do Parlamento presente em reunião nesta quarta-feira.

LEIA MAIS:

Ministro das Relações Exteriores afirma que 1964 não foi golpe, foi ‘movimento necessário’

NASA enviará missão tripulada à Lua em apenas cinco anos

May “irá renunciar se o acordo for aprovado”, disse o parlamentar, sob condição de anonimato. “Ela sugeriu que isso acontecerá após um acordo.”

Outro parlamentar conservador afirmou que, apesar de May não ter definido uma data, a impressão é a de que ela abdique do cargo “razoavelmente em breve”.

Com a política britânica fervendo, os parlamentares ampliaram seu poder, nesta quarta-feira, para terem direito aos chamados votos indicativos sobre o Brexit, com uma gama de opções mais próximas a um alinhamento favorável à UE após a separação do que à saída sem acordo ou à revogação das regulamentações.

A apenas dois dias da data original em que o Reino Unido deveria se separar do bloco, em 29 de março, alguns dos defensores mais influentes do Brexit, como Jacob Rees-Mogg, têm, agora, relutantemente, apoiador o acordo de May.