Sérgio Moro vai à CCJ do Senado explicar o pacote Anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta quarta-feira (27) de uma audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Ele vai falar às 10h sobre as atribuições do ministério e, principalmente, explicar o pacote Anticrime.

Na noite de terça (26), o presidente da CCJ Felipe Francischini disse que a reforma da Previdência será votada dia 17 de abril. O parlamentar deu a informação após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O ministro chamou o parlamentar para a reunião depois de ter cancelado sua ida à comissão para falar sobre a reforma. O governo pediu que o deputado indique logo o relator da reforma na CCJ, para que a ida do ministro seja mais produtiva.

