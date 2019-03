São Bernardo vai escolher prefeito mirim em junho; saiba como participar

A prefeitura de São Bernardo está com inscrições abertas para a escolha do prefeito mirim do parque Cidade da Criança. A eleição será dividida em três etapas. A primeira já está em andamento. Os interessados devem enviar uma redação à prefeitura com o tema “Aprender com a cidade, na cidade e para a cidade”, até o dia 10 de abril.

Na segunda fase, as crianças que forem aprovadas na etapa anterior terão que enviar um vídeo com seus dados, explicando os motivos que as levaram a escolher a candidatura. Por fim, a terceira fase será em eleição aberta, em 16 de junho. Nessa ocasião, a votação será aberta a todos que comparecerem ao evento.

O prefeito mirim poderá convidar até cinco amigos por mês para visitar a Cidade da Criança, e terá a responsabilidade de participar de reuniões trimestrais com a equipe do Departamento de Turismo e Eventos da cidade, entre outras funções. O cargo é voluntário.

Veja também:

Preço do combustível cresce 7,06% no ABC em quatro semanas

Avião cai na rodovia Dom Pedro em São Paulo