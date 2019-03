Quina: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Com o prêmio principal acumulado nos últimos onze sorteios, a Quina desta quarta-feira (dia 27) promete pagar R$ 13 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 4935.

Os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira são:

10, 23, 45, 63, 78

No sorteio anterior, apesar de novamente ninguém ter ganho o prêmio principal, 217 apostadores acertaram a quadra e levaram para casa R$ 4.162,46 cada.

