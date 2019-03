Projeto permite divórcio imediato para vítimas de violência

Foi aprovado nesta quarta-feira no plenário da Câmara, em Brasília, um projeto de lei que permite que vítimas de violência doméstica peçam ao juiz o divórcio imediato ou o rompimento da união estável.

O substitutivo da deputada Erika Kokay (PT-DF) ao Projeto de Lei 510/19, do deputado Luiz Lima (PSL-RJ) passou pela Câmara em primeira votação e agora segue para apreciação do Senado.

Além do divórcio imediato, o projeto obriga que as vítimas sejam informadas sobre o direito ao divórcio imediato e abre a possibilidade do juiz decidir a partilha de bens posteriormente à separação.

"Este texto acelera o processo de separação, evitando que a mulher tenha de encontrar o seu agressor várias vezes”, disse o deputado Luiz Lima.