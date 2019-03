Previsão do Tempo: Temperaturas voltam a abaixar nesta quinta em São Paulo

Uma notícia boa para quem não é fã do calor: na quinta-feira (28), as temperaturas na cidade de São Paulo voltarão a diminuir.

Após uma leve queda de terça para quarta, o pico de temperatura volta a abaixar, ficando em apenas 24º de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O Climatempo ainda prevê uma máxima de 23º, levemente menor.

A mínima também diminui, ficando em torno de 17º. O clima será estável durante todo o dia, com as maiores temperaturas entre o meio dia e as 17h.

Com a umidade alta durante todo o dia, pode garoar a qualquer momento. O Inmet prevê céu nublado de manhã até a noite, e chuva fraca durante toda a quinta-feira.