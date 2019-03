Preço do combustível cresce 7,06% no ABC em quatro semanas

Encher o tanque do carro não tem sido tarefa fácil para os moradores do ABC. Nas últimas quatro semanas, a alta no valor dos combustíveis atingiu em cheio as cidades da região. Dentre elas, São Bernardo foi a mais prejudicada no que diz respeito ao bolso do consumidor. O aumento do etanol chegou a 7,06%. Os dados são da ANP (Agência Nacional de Petróleo).

O cálculo baseado nos custos aplicados à população nas últimas quatro semanas, aponta inflação em todas as cidades do ABC. No fim de fevereiro (confira a tabela abaixo), o preço do litro do etanol em São Bernardo era de R$ 2,69. Agora, está R$ 2,88. Em relação à gasolina, a mudança foi de R$ 3,89 para R$ 4,06. Crescimento de 4,37%.

Por outro lado, o valor da gasolina foi o que menos cresceu em São Caetano. O consumidor pagava R$ 4,09 e agora gasta R$ 4,11. Santo André apresenta aumento de 3,26% no etanol (de R$ 2,76 para R$ 2,85.

“Realmente houve aumento gradativo no preço dos combustíveis. Mas, apesar do início de ano assustador, acredito em melhora nos próximos meses”, afirma o presidente do Regran ABC (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do ABCDMRR), Wagner de Souza.