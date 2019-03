VÍDEO: Papa Francisco evita beijo de fiéis na mão e divide opiniões

Um vídeo do papa Francisco viralizou na internet nesta terça-feira (26) e dividiu opiniões no mundo inteiro. Em uma série de imagens, o Pontífice evitou o beijo de diversos fiéis no anel papal enquanto recebia os cumprimentos em um santuário de Loreto, no centro-leste da Itália.

A gravação foi feita após uma celebração realizada por Francisco. Ao receber os fiéis, ele retira a mão quando algumas pessoas tentam beijar o anel. O gesto é repetido várias vezes.

Assista ao vídeo:

Nas imagens é possível ver que o Papa fica desconfortável com a situação. O anel de ouro, chamado de "anel do pescador", não é o mesmo usado por seus antecessores. A medida provocou discussões entre a comunidade católica conservadora e a progressista.

Alguns sites conservadores classificaram a atitude de Jorge Bergoglio de "perturbadora". No entanto, especialistas no Vaticano chegaram até a recordar que nem mesmo o conservador Bento XVI e João Paulo II gostavam de ter as mãos ou o anel beijados.

Até o momento, o Vaticano não se pronunciou sobre o caso. Desde o início de seu pontificado, o líder argentino aboliu o "beija-mão" do protocolo da Igreja.