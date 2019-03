Governo venezuelano manda alunos e trabalhadores para casa após novo blecaute

O governo da Venezuela suspendeu as aulas e a jornada de trabalho em todo o país depois que várias cidades e amplas zonas de Caracas amanheceram nesta terça-feira sem energia elétrica, 20 dias depois que um grande blecaute deixou o país petroleiro no escuro durante quase uma semana.

Em Caracas, os comércios, bancos e colégios estavam fechados, e o transporte público em circulação era mínimo. O metrô e os trens não estavam operando.

Como as linhas telefônicas e a internet não funcionavam bem, algumas pessoas não souberam da medida governamental de cancelar a jornada de trabalho durante 24 horas e foram aos seus empregos, encontrando-os fechados.

A falta de luz também estava afetando a distribuição de água potável, deixando hospitais sem energia e provocando o colapso dos bancos virtuais

Na tarde da última segunda-feira, uma falha classificada pelo governo do presidente Nicolás Maduro como “um ataque” deixou a maioria dos 23 estados da Venezuela sem luz por cerca de cinco horas. De noite, após o restabelecimento parcial do serviço, a luz voltou a faltar, e, ontem, grande parte do território continuava sem eletricidade.

“A qualidade de vida que temos no país está no chão”, disse Yolanda González, uma assistente de dentista de 50 anos que estava esperando transporte público para ir trabalhar.