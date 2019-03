Estação Campo Belo da linha 5-Lilás do metrô tem abertura prevista para abril

Depois de três anos de atraso, a estação Campo Belo da linha 5-Lilás do Metrô finalmente deve ter a sua abertura concretizada no dia 10 de abril. O secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos Alexandre Baldy revelou a data em vistoria realizada na última terça-feira (26).

Localizada entre as estações Brooklin e Eucaliptos, na zona sul de São Paulo, a Campo Belo está com quase todas as suas obras finalizadas, com o provável encerramento no dia 5 de abril. Inicialmente, a previsão de entrega do ramal era em 2016.

A Campo Belo deverá receber em torno de 22 mil passageiros por dia depois de aberta. Com essa estação a linha 5-Lilás terá 17 paradas.