Concessão da Chácara do Jockey não tem proposta

A Prefeitura de São Paulo tentou avançar no processo de concessão da Chácara do Jockey, zona oeste, mas nenhuma empresa se interessou em assumir a administração do parque municipal.

A sessão de abertura dos envelopes foi realizada na manhã desta terça-feira, mas não houve proposta da iniciativa privada. A outorga mínima (pagamento para a prefeitura) era de R$ 1,1 milhão por 35 anos de concessão.

Para tornar o projeto mais atrativo, a prefeitura afirmou ontem que vai rever pontos da licitação e elaborar um plano diretor, que definirá quais intervenções podem ser feitas na área verde. A data de publicação deste novo edital não foi definida.

Com 143 mil metros quadrados, a Chácara do Jockey é um parque novo e foi aberto oficialmente para a população em 2016, depois de concluído o processo de desapropriação da área, que pertencia ao Jockey Club.

A prefeitura prevê benefícios financeiros de R$ 102 milhões com a concessão do parque, considerando o pagamento da outorga e de impostos pelo novo administrador, além dos investimentos e gastos com manutenção que o governo deixará de fazer. O governo ainda não tirou do papel nenhum dos planos de transferir os parques para a iniciativa privada.