Bolsonaro viaja a São Paulo para nova avaliação médica no Hospital Albert Einstein

O presidente Jair Bolsonaro fará uma viagem para São Paulo nesta quarta-feira (27) para passar por uma nova avaliação médica no Hospital Albert Einstein.

De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, a consulta será a última depois da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia usada desde que foi alvo de um ataque a faca em setembro do ano passado. Bolsonaro foi internado em 27 de janeiro e um dia depois passou pelo terceiro procedimento cirúrgico.

Leia mais:

Caminhoneiros estão divididos sobre nova greve; paralisação pode começar no sábado

Sérgio Moro vai à CCJ do Senado explicar o pacote Anticrime

A previsão inicial era de que ele ficasse internado por 10 dias, mas devido a complicações precisou estender sua permanência no hospital até 13 de fevereiro. Após os exames, Bolsonaro visitará a Universidade Presbiteriana Mackenzie para acompanhar uma pesquisa sobre o uso do grafeno, informou o Palácio do Planalto.