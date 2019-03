Avião cai na rodovia Dom Pedro em São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu no canteiro da rodovia Dom Pedro, na altura do km 63, na região de Bom Jesus dos Perdões, em São Paulo. Ainda não se sabe se o piloto realizou um pouso de emergência ou se a aeronave simplesmente caiu no local.

De acordo com a concessionária, duas pessoas estavam a bordo e tiveram ferimentos leves. Elas recusaram o atendimento dos bombeiros.

Nenhum veículo foi atingido. Algumas pessoas se juntaram no local para ver o que havia acontecido com o avião.