Voo de Paris para São Paulo retorna à França após duas horas de viagem

Um avião da AirFrance que deixou Paris com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, retornou à França apenas duas horas de voo nesta terça-feira (26). A decolagem ocorreu às 10h10 no horário local (6h10 no horário de Brasília).

A meia-volta ocorreu cerca de duas horas depois, mas ainda não há confirmação sobre o que teria motivado o piloto a alterar a rota. O pouso ocorreu três horas e 20 minutos após o início do voo, às 13h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília).

A manobra foi identificada pela Rádio Bandeirantes pelo site de monitoramento de voos FlightRadar24. O voo AF456 faz o trajeto Paris/Guarulhos diariamente, com duração de 11 horas e 15 minutos e partida no período da manhã.

Não há informação sobre o número de pessoas a bordo do voo desta terça.