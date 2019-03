Vítimas do massacre na escola Raul Brasil são homenageadas na retomada das aulas

As aulas na escola Raul Brasil, em Suzano, estão sendo retomadas nesta terça-feira (26). Os alunos estão sendo recebidos pela porta dos fundos por funcionários para atividades de acolhimento.

O clima é de muita comoção. “Nada mais vai ser a mesma coisa. A gente tem que ser forte e resistir a isso”, disse uma aluna à repórter Bruna Barboza, da Rádio Bandeirantes.

Para hoje, estão previstas aulas dinâmicas, leitura de cartas e apresentações de música e filmes. Na última segunda-feira (26), cerca de 20 alunos, entre representantes de sala e do grêmio estudantil, se reuniram com a diretoria para alinhar as próximas ações. O retorno de aulas expositivas, com o conteúdo das disciplinas, ainda não foi programado.

Cinco alunos e duas funcionárias que morreram no ataque há duas semanas foram homenageados. Um artista plástico fez o desenho do rosto das vítimas em um dos muros da escola. A arte está nas cores branco e preto, e há também um par de asas coloridas.

Um dos feridos no tiroteio segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O jovem de 15 anos está em estado estável, na enfermaria.